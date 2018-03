Trony lancia le Promozioni di Pasqua: sconti fino al 5 Aprile!

, come ampiamente prevedibile, ha dato il via alle Promozioni di Pasqua, in vista della festività di Domani 1 Aprile. Fino al prossimo 5 Aprile sarà possibile acquistare, solo online, sarà possibile accedere a diversi sconti su televisori, impianti audio e foto e videocamere.

Partiamo come sempre dalle promozioni riguardanti i televisori, che rappresentano l'offerta più ricca dell'intero volantino.

Tra le più interessanti, citiamo la 49 pollici UHD 4K di LG, modello 49SJ710V a 699 Euro contro gli 899 Euro di listino, a fronte di uno sconto netto del 22,2 per cento. Sempre su tutto ciò che riguarda LG, è anche disponibile il modello 49UJ630V, sempre da 49 pollici, a 459 Euro, contro i 579 Euro di mercato, un prezzo leggermente più basso rispetto al Philips 55PUS6162/12 da 55 pollici che viene venduto a 529 Euro.

Per coloro che sono interessati alle stesse dimensioni, è anche disponibile all'LG 55UJ634V, UHD 4K, a 569 Euro. Nella promozione rientra anche il Panasonic TX-58EX703E da 58 pollici UHD 4K, che viene venduto ad 849 Euro.

Per quanto riguarda gli impianti audio, invece, è ovviamente più limitato il volantino. Tra tutti però citiamo il sistema hi-fi micro di Panasonic, l'SC-HC395EG-W, con una potenza di quaranta Watt, che viene venduto a 129 Euro, il 23,7 per cento in meno rispetto ai 169 Euro di listino.

Nella lista delle foto e videocamere in offerta, invece citiamo la Canon EOS 1300D + EF-S 18-55 III + EF 75-300 III a 499 Euro.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori.

Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura ‘contenuto sponsorizzato’.