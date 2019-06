Trony lancia gli 'Sconti da 30 e Lode' fino al 20 Giugno

Trony ha annunciato oggi il lancio del nuovo volantino, valido solo online fino al 20 Giugno e battezzato "Sconti da 30 e Lode", che come sempre include tantissimi prodotti in offerta, tra cui smartphone, TV e prodotti legati al mondo dell'informatica.

Partendo proprio dai prodotti d'informatica, il MacBook Pro con processore Intel Core i7, monitor da 15,4 pollici e 16 gigabyte di RAM può essere acquistato a 3.199 Euro, il 3% in meno rispetto ai 3.299 Euro di listino, per un risparmio di 100 Euro netti. E' disponibile anche l'HP Omen con processore i5 e schermo da 15,6 pollici, hard disk da 1 terabyte ed 8 gigabyte di RAM, a 1.249 Euro, rispetto ai 1.299 Euro precedenti.

Per quanto riguarda i televisori, l'LG 49M8200PLA passa a 660 Euro, mentre il Sony KD65XF8596BAEP da 65 pollici può essere portata a casa a 995 Euro, il 23% in meno rispetto ai 1.299 Euro. Il Samsung QE55Q6FNATXZT passa a 765 Euro, il 21% in meno rispetto ai 969 Euro di listino.

Fronte telefonia, segnaliamo iPhone Xr da 64 gigabyte ad 889 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori.

