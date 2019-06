Trony lancia gli 'Sconti da Capogiro', fino al 6 Giugno solo online

Trony ha annunciato il lancio del nuovo volantino, battezzato "Sconti da Capogiro" che sarà disponibile solo online fino al 6 Giugno. Come sempre accaduto in questi casi, le promozioni abbracciano varie categorie di prodotti, inclusa l'elettronica ed informatica.

Per quanto riguarda i televisori, il Sony KD65XF8596BAEP da 65 pollici è disponibile a 1.140 Euro, ma è disponibile anche il modello da 49 pollici ad 840 Euro e quella da 43 pollici a 770 euro. Nel volantino è anche presente l'LG OLED65B8SLC da 65 pollici, che passa da 2.199 a 1.790 Euro, per un risparmio netto del 19%. Fronte Samsung, citiamo la QE65Q8FNATXZT a 2.150 Euro, il 14% in meno rispetto al prezzo di lancio di 2.499 Euro.

Nel volantino troviamo anche vari smartphone e dispositivi indossabili. iPhone Xr da 128 gigabyte può essere acquistato ad 860 Euro, sia nella colorazione white che blue. In offerta anche il Galaxy S10+, a 950 Euro brandizzato TIM. Per quanto riguarda invece gli indossabili, il Galaxy Watch Active passa a 220 Euro.

