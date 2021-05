Trony lancia gli 'Sconti da Capogiro': le offerte del volantino valido fino al 21 Maggio

Come da protocollo nel weekend, Trony rinnova il proprio volantino valido solo online e lancia gli "Sconti da Capogiro", che saranno disponibili fino al 21 Maggio 2021 ed abbracciano un'ampia gamma di promozioni su prodotti d'elettronica ed informatica.

Nel comparto dei TV, il TV LG 49UN74006LB da 49 pollici è disponibile a 449 Euro, il 21% in meno rispetto ai 569 Euro di listino. In offerta troviamo anche il 50NANO796NE da 50 pollici, a 479 Euro, con un risparmio del 20% se si tiene conto che di listino costa 599 Euro. Sempre restando in ambito LG, però, troviamo anche il 55UP75006LF da 55 pollici, a 599 Euro, il 20% in meno rispetto ai 749 Euro imposti dal produttore. Per quanto riguarda i TV Samsung, invece, il QE55QN90A da 55 pollici passa a 1499 Euro, mentre il QE50Q60A da 50 pollici passa a 699 Euro.

Nella categoria degli smartphone, invece, l'Oppo Find X3 Neo è disponibile a 749 Euro, mentre il Samsung Galaxy A32 a 249 Euro e lo Xiaomi Mi 11 Lite con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage passa a 319 Euro.

Tra gli indossabili, invece, citiamo la promozione sul Garmin Forerunner 45 a 139 Euro e l'Apple Watch Nike+ Series 3 GPS + Cellular con cassa da 38mm a 289 Euro.