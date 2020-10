Trony lancia gli 'Sconti a Ciel Sereno': offerte su tanti prodotti fino al 16 Ottobre

Trony lancia oggi il nuovo volantino valido solo online fino al 16 Ottobre, che propone gli “Sconti a Ciel Sereno” su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica, tra cui laptop, smartphone e TV.

Partendo dai TV, l’LG OLED55VX6SLA da 55 pollici può essere acquistato a 1.499 Euro, il 21% in meno rispetto ai 1.899 Euro di listino. Il Samsung QE55Q90TATXZT da 55 pollici invece viene proposto a 1.465 Euro, per un risparmio di circa 400 Euro se si contano i 1.849 Euro richiesti del produttore asiatico. In sconto troviamo anche il Sony KD55XH9096BAEP da 55 pollici ad 895 Euro, per un risparmio del 19% dai 1.099 Euro precedenti. Il Panasonic TX-55GZ950E da 55 pollici invece è disponibile in sconto a 990 Euro.

Tra I laptop, invece, il MacBook Pro a 13 pollici con SSD da 256GB è disponibile a 1.499 Euro, 30 Euro in meno dai 1.529 Euro precedenti. Interessante anche lo sconto sul Lenovo IdeaPad 3 a 649 Euro.

Per quanto riguarda il comparto della telefonia, l’Oppo A52 passa a 155 Euro, il Samsung Galaxy A31 a 219 Euro ed il Galaxy A51 a 269 Euro. In sconto troviamo anche l’LG K510 a 159 Euro, mentre l’LG Velvet passa a 519 Euro.

La lista completa dei prodotti in sconto è disponibile a questo indirizzo.