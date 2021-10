Trony lancia gli 'Sconti Epici': tante offerte solo online fino al 15 Ottobre

Come sempre nel weekend, Trony lancia oggi il nuovo volantino che propone gli “Sconti Epici” fino al prossimo 15 Ottobre, solo online e con consegna gratuita. La catena di distribuzione dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in venti rate a tasso zero.

Partendo sempre con la nostra analisi dai televisori, l’LG 55UP78006LB da 55 pollici viene proposto a 525 Euro, il 25% in meno rispetto ai 699 Euro di listino, mentre il Philips 58PUS8556/12 da 58 pollici viene proposto ad 875 Euro, mentre il Samsung QE65Q60A da 65 pollici viene proposto a 965 Euro. Tra le promozioni segnaliamo anche il Sony KDL43WF665BAEP da 43 pollici a 485 Euro, con un risparmio del 23% dai 629 Euro.

Nel comparto informatica, invece, il MacBook Air da 13 pollici con processore M1 ed SSD da 256 gigabyte passa a 1099 Euro, mentre la variante da 512 gigabyte è disponibile a 1399 Euro. Il Lenovo Tab M10 HD di seconda generazione, invece, è disponibile a 119 Euro, ma in sconto c’è anche il Lenovo Yoga Slim 7 Pro da 14 pollici a 1199 Euro.

Fronte smartphone, invece, il Samsung Galaxy A12 da 128 gigabyte passa a 169 Euro, mentre il Samsung Galaxy S21 5G nella configurazione 8/128GB è disponibile a 719 Euro. Lo Xiaomi Redmi Note 10, infine, può essere acquistato a 289 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.