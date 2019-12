Trony lancia gli 'Sconti Fantastici' fino al 6 Dicembre

Archiviato Cyber Monday e Black Friday, Trony si rituffa nelle promozioni classiche. Fino al 6 Dicembre sarà disponibile il volantino solo online battezzato "Sconti Fantastici", che come sempre abbraccia tantissime categorie di prodotti d'elettronica ed informatica.

Partendo dagli smartphone, iPhone 11 da 128GB brandizzato TIM è disponibile ad 899 Euro, addirittura superiore di 10 Euro al prezzo di listino della società di Cupertino, mentre il Samsung Galaxy A40 può essere portato a casa a 199 Euro. Ad 869 Euro invece può essere acquistato iPhone Xr da 256GB, nelle colorazioni (PRODUCT)RED, Blue, Coral, White, Yellow e Black.

Per quanto riguarda i televisori invece, l'LG 70UM7100PLA da 70 pollici è disponibile al prezzo di 780 Euro, il 22% in meno rispetto ai 999 Euro precedenti. Il Sony KD55XG8596BAEP da 55 pollici invece può essere acquistato a 799 Euro, con il Samsung QE65Q60RATCZT da 65 pollici disponibile ad 899 Euro.

Dal fronte informatico, i PC e notebook sono davvero tanti in offerta. In lista però troviamo anche l'iPad Pro da 11 pollici WiFi + Cellular a 1.799 Euro, il 5% in meno dai 1.899 Euro di listino, mentre Huawei MediaPad T5 da 10 pollici passa a 199 Euro.

Nella sezione audio troviamo invece la soundbar Samsung HW-K335 a 90 Euro, mentre per quanto riguarda gli indossabili Apple Watch Series 3 GPS + Cellular con cassa da 42mm è disponibile a 329 Euro.