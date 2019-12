Trony lancia gli 'Sconti per le Feste' fino al 13 Dicembre

Trony annuncia oggi il lancio del nuovo volantino valido solo online, che propone gli "Sconti per le Feste" fino al prossimo 13 Dicembre su un'ampia gamma di prodotti, su cui viene anche garantita la consegna gratuita ed il tasso zero a venti rate.

Come sempre, la proposta della catena di distribuzione spazia in vari ambiti e categorie. Per quanto riguarda la telefonia citiamo l'interessante offerta sulle AirPods 2 con custodia di ricarica wireless, che possono essere acquistate a 179 Euro al posto di 229 Euro di listino, ma in ista troviamo anche le FreeBuds 3 a 159 Euro in varie colorazioni.

Per quanto riguarda gli smartphone veri e propri, iPhone Xr da 256GB nelle colorazioni RED, Blue, Coral White, Yellow e Black può essere portato a casa ad 869 Euro, il 3% in meno dagli 899 Euro precedenti, per un risparmio del 3%. Interessante anche o sconto su Xiaomi Mi 9 SE con 6 gigabyte di RAM e 128GB di memoria interna, a 329 Euro.

Per quanto riguarda i televisori, il Sony KD65XG9505BAEP da 65 pollici passa a 1.365 Euro, mentre il Samsung QEQ60RATXZT da 65'' 4K HDR QLED passa ad 899 Euro, con il Panasonic TX-55GZ950E che è disponibile a 1.399 Euro, il 22% in meno dai 1.799 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile qui.