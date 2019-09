Trony lancia gli 'Sconti Geniali' fino al 20 Settembre

Trony, terminati gli Sconti da Capogiro, annuncia oggi il lancio del nuovo volantino valido solo online e battezzato "Sconti Geniali", che saranno attivi fino al 20 Settembre esclusivamente sul sito web della catena di distribuzione. Le promozioni come sempre abbracciano varie categorie di prodotti, vediamo quali.

Partendo come sempre dai segmento dell'informatica, l'iPad Air da 10,5 pollici WiFi + Cellular con 256GB di memoria interna può essere acquistato ad 849 Euro, il 3% in meno rispetto agli 879 Euro di listino, ma è disponibile anche la versione da 64GB, che passa a 649 Euro, l'8% in meno rispetto ai 709 euro imposti dal produttore di Cupertino.

Tra i prodotti scontati troviamo anche il MacBook Pro da 13 pollici con processore Intel Core i5 di ottava generazione, 8GB di RAM, SSD da 128GB e scheda grafica Iris Plus Graphics 645, che è disponibile a 1.499 Euro.

Per quanto riguarda i televisori, invece, l'LG 49UM7100PLB è disponibile a 360 Euro, ma lo stesso TV è disponibile anche con la diagonale da 55 pollici, a 385 Euro, il 20% in meno se confrontato ai 479 Euro precedenti. Nello stesso settore troviamo anche il Sony KD65XG7096BAEP da 65 pollici, a 970 Euro, mentre il Samsung UE65RU800UXZT da 65 pollici è disponibile ad 825 Euro.

In offerta anche iPhone Xs da 256GB, a 1.169 Euro.