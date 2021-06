Trony lancia gli Sconti a Gonfie Vele fino al 2 Luglio: offerte su TV, smartphone e PC

Come da protocollo nel weekend, Trony lancia oggi il nuovo volantino, che porta gli "Sconti a Gonfie Vele" fino al prossimo 2 Luglio 2021. In offerta troviamo tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica, tra cui TV, smartphone e laptop.

Partendo come sempre dai TV, l'LG 32LM6370PLA da 32 pollici è disponibile a 275 Euro, il 21% in meno rispetto ai 349 Euro di listino, mentre il modello 43UP75006LF da 43 pollici passa a 359 Euro. Sempre fronte LG, segnaliamo il 50NANO816PA da 50 pollici a 625 Euro: in questo caso il risparmio è del 26% rispetto agli 849 Euro imposti dal produttore. Il Sony KD55X81JAEP da 55 pollici, invece, passa a 799 Euro, mentre il Samsung UE55TU7090UXZT da 55 pollici è disponibile in sconto a 435 Euro.

Per quanto riguarda il comparto informatica, segnaliamo il MacBook Air con processore M1 ed SSD da 256 gigabyte a 1099 Euro, mentre il modello da 512GB passa a 1399 Euro. In sconto anche il Surface Pro 7, a 999 Euro.

Nella categoria telefonia, invece, troviamo il Samsung Galaxy S20 Ultra 5G a 1399 Euro, mentre lo Xiaomi Redmi 9T da 128 gigabyte brandizzato Vodafone passa a 159 Euro ed il Redmi Note 10 Pro 6/128GB passa a 299 Euro. L'iPhone 11 Pro da 512 gigabyte, invece, può essere acquistato a 1249 Euro.