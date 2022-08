Trony lancia gli 'Sconti da Maestro': tante promozioni fino al 2 Settembre 2022

Come da protocollo nel weekend, anche in questo fine settimana Trony lancia il nuovo volantino che propone gli “Sconti da Maestro” su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica. Il nuovo volantino, valido solo online, sarà disponibile fino al 2 Settembre 2022.

Fronte informatica, segnaliamo il Samsung Chromebook 4 a 249 Euro, il 21% in meno rispetto ai 314 Euro di listino, mentre Huawei Mediapad T5 da 10 pollici nella versione LTE con 2 gigabyte di RAM e 32 gigabyte di storage passa a 179 Euro, il 31% in meno dai 259 Euro proposti dal produttore.

Per quanto concerne i TV, invece, l’LG 50UP75006LF da 50 pollici passa a 369 Euro, il 26% in meno dai 499 Euro di listino, mentre il 55Uè78006LB da 55 pollici viene proposto a 419 Euro, il 24% in meno dai 549 Euro precedenti. L’LG OLED 48A1 da 48 pollici è disponibile invece a 749 Euro, il 25% in meno rispetto ai 999 Euro di listino. Il Samsung QLED QE55QN90A da 55 pollici è disponibile a 920 Euro, il 29% in meno dai 1299 Euro precedenti.

Tra gli smartphone, invece, è disponibile a prezzo ridotto il Samsung Galaxy S22 Ultra da 128 gigabyte con 8 gigabyte di RAM a 1069 Euro, il 16% in meno dai 1279 Euro precedenti.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.