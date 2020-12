Trony lancia gli 'Sconti Per Le Feste': offerte solo online fino all'11 Dicembre

Trony lancia oggi il nuovo volantino, battezzato semplicemente "Sconti Per Le Feste", che sarà disponibile fino al prossimo 11 Dicembre solo online e proporrà un'ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica, tra cui TV, smartphone ed altro.

In offerta troviamo il TV LG 43UN73006LC.API da 43 pollici a 319 Euro, il 20% in meno rispetto ai 399 Euro di listino, mentre il modello 50UN73006LA.API da 50 pollici passa a 375 Euro, il 25% in meno rispetto ai 499 Euro di listino. Disponibile anche il 65NANO816NA da 65 pollici, a 799 Euro: il risparmio è di 200 Euro se si confronta con i 999 euro di listino. Il TV Sony KD65XH8096BAEP da 65 pollici, invece, passa a 950 Euro: il risparmio è del 21% se si tiene conto che di listino costa 950 Euro.

Tra gli smartphone citiamo il Samsung Galaxy A30S da 128 gigabyte a 185 Euro: il risparmio è del 29% dal prezzo di listino del produttore, che propone anche il Galaxy Z Fold 2 a 1.955 Euro.

Interessante anche l'offerta sull'Huawei MatePad 10.4, che può essere portato a casa a 329 Euro, il 6% in meno rispetto ai 350 Euro precedenti.

Ricordiamo che le promozioni saranno disponibili fino al prossimo 11 Dicembre, solo online. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina dedicata.