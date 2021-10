Trony lancia gli 'Sconti Preziosi': tante offerte fino al 10 Ottobre

Come da protocollo nel weekend, Trony lancia oggi il nuovo volantino valido solo online, che porta gli "Sconti Preziosi" fino al 10 Ottobre 2021. In lista troviamo tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica, tra cui TV, smartphone e PC di vario tipo, oltre che smartwatch.

Partendo dai televisori, l'LG 50NANO866PA da 50 pollici viene proposto a 699 Euro, il 22% in meno rispetto agli 899 Euro di listino, mentre il Philips 55OLED706/12 da 55 pollici viene proposto a 1199 Euro. Interessante anche la promozione sul Sony KD55X81JAEP da 55 pollici, che può essere acquistato ad 869 Euro, il 21% in meno rispetto ai 1099 Euro di listino. Fronte Samsung segnaliamo il QE55QN85A da 55 pollici, a 1250 Euro, mentre per quanto riguarda Panasonic il TX-55HX580E da 55 pollici viene proposto a 499 Euro, con un risparmio del 23% rispetto ai 649 Euro di listino.

Tra gli smartphone, invece, segnaliamo il Samsung Galaxy S20 FE a 479 Euro, mentre il Samsung Galaxy S21+ 5G nella variante con 8GB di RAM e 256GB di storage è disponibile a 999 Euro. Lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6/128GB è disponibile a 285 Euro.

Tra gli smartwatch, invece, l'Amazfit GTS 2E è disponibile a 95 Euro ed l'Amazfit GTR 2 a 149 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.