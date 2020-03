Trony lancia gli 'Sconti di Primavera': offerte fino al 27 Marzo

Trony ha annunciato il lancio del nuovo volantino, battezzato "Sconti di Primavera", che propone un'ampia gamma di sconti solo online fino al prossimo 27 Marzo. Come sempre nelle offerte rientrano tanti prodotti d'elettronica ed informatica. Ecco quali sono i più interessanti.

Partendo come sempre dai televisori, il Samsung KD49XG7096 da 49 pollici è disponibile a 445 Euro, il 26% in meno rispetto ai 599 Euro di listino, mentre l'LG 65UM7450PLA da 65 pollici passa a 639 Euro, pari ad una riduzione del prezzo del 26% rispetto agli 869 Euro del listino del produttore. Il Samsung QE55Q90RATAXZT da 55 pollici invece passa da 1.699 a 1.299 Euro, il 24% in meno. Panasonic invece propone il TX-55GZ1500E da 55 pollici a 1.499 Euro.

Dal fronte dell'informatica, invece il MacBook Air da 13 pollici passa a 1049 Euro, il 5% in meno dai 1.099 Euro di Apple. Il Surface Pro 7 con processore i5, 8 gigabyte di RAM e 128GB di storage invece può essere acquistato ad 829 Euro.

Per quanto riguarda gli smartphone, lo Xiaomi Mi Note 10 con 8GB di RAM e 128GB di memoria è disponibile a 479 Euro, mentre lo Xiaomi Note 8T a 179 Euro. iPhone 11 da 128GB in varie colorazioni può invece essere acquistato ad 849 Euro.