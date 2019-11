Trony lancia gli 'Sconti da Re' in attesa del Black Friday

In attesa delle offerte del Black Friday, Trony annuncia oggi il lancio del nuovo volantino valido solo online, battezzato "Sconti da Re", che sarà attivo fino al 15 Novembre e propone il tasso zero in venti rate sui prodotti contrassegnati.

Come sempre, a rientrare sono vari dispositivi di diverse categorie. Partendo dall'informatica, il Samsung Galaxy Tab A da 10,1 pollici può essere acquistato a 179 Euro, il 6% in meno rispetto ai 190 Euro di listino, mentre il modello da 10,5 pollici WiFi Only può essere portato a casa a 269 Euro, il 12% in meno se confrontato al prezzo di listino di 300 Euro.

In sconto troviamo però anche il MacBook Pro da 13,3 pollici con processore Intel Core i5, 8 gigabyte di RAM, SSD da 512 gigabyte e scheda grafica Iris Plus Graphics 655, che può essere acquistato al prezzo di 2.299 Euro, per uno sconto di 50 Euro circa rispetto al prezzo imposto dal produttore.

In sconto troviamo anche l'iPad Pro da 11 pollici WiFi + Only con 1 terabyte di memoria interna, a 1.799 Euro, per uno sconto di 100 Euro.

Dal fronte dei televisori citiamo l'offerta sul Philips 58PUS7304/12 da 58 pollici a 599 Euro, mentre l'LG OLED55B8 passa a 1.050 Euro, con il Sony KD55XG7096BAEP da 55 pollici a 590 Euro.

Il volantino completo è accessibile tramite questo indirizzo.