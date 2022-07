Trony lancia gli 'Sconti Roventi': tante offerte fino al 22 Luglio 2022

Dopo aver riportato le offerte Amazon sui MateBook, ci spostiamo da Trony che in giornata odierna lancia il nuovo volantino valido solo online, battezzato "Sconti Roventi" ed attivo fino al 22 Luglio 2022.

Nel comparto dell'informatica, segnaliamo il Samsung Galaxy Tab A8 WiFi Only con 32 gigabyte di memoria a 179 Euro, con un risparmio del 10% rispetto ai 199 Euro di listino. Interessante però anche il Samsung Galaxy Tab S8+ WiFi Only, nella configurazione con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di storage, ad 899 Euro, rispetto ai 964 Euro precedenti. Il Lenovo IdeaPad 3, invece, passa a 549 Euro: in questo caso il risparmio è dell'8% se si prende in considerazione che di listino costa 599 Euro.

Per quanto concerne i televisori, invece, l'LG 50UP75006LF da 50 pollici passa a 339 Euro, mentre l'LG OLED 48A1 da 48 pollici passa a 775 Euro, in calo del 29% rispetto ai 1099 Euro di listino. L'OLED 65C1 da 65 pollici, invece, passa a 1699 Euro, con un risparmio del 23% rispetto ai 2199 Euro di listino.

Passando alla telefonia, invece, segnaliamo l'iPhone 12 Mini da 256 gigabyte ad 859 Euro, ed il Samsung Galaxy A22 5G a 195 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile direttamente a questo indirizzo.