Trony lancia gli 'Sconti Solari': offerte su tanti prodotti fino al 9 Luglio

Come da protocollo nel weekend, Trony lancia oggi il nuovo volantino che sarà attivo fino al 9 Luglio prossimo. In promozione troviamo tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica, tra cui TV, smartphone e smartwatch.

Tra i televisori, il Philips 32PFS6905 da 32 pollici è disponibile a 295 Euro, il 20% in meno rispetto ai 369 Euro di listino. L'LG 43NANO756PA da 43 pollici, invece, passa a 415 Euro: il risparmio è del 24% se si tiene conto che il prezzo imposto dal produttore è di 549 Euro. L'LG 55UP78006LB da 55 pollici, invece, è disponibile a 465 Euro, mentre l'OLED55GX6LA da 55 pollici passa a 1450 Euro,il 19% in meno rispetto ai 1799 Euro. Il Samsung QLED 4K QE50QN90A da 50 pollici, invece, passa a 1285 Euro, il 20% in meno dai 1599 Euro di listino.

Nel comparto telefonia, segnaliamo l'Oppo A74 a 229 Euro, mentre l'Oppo Find X3 Neo è disponibile a 669 Euro. Il Samsung Galaxy S20 Ultra 5G passa a 1399 Euro. Fronte iPhone, l'iPhone 12 da 256 gigabyte è disponibile a 999 Euro.

Per quanto concerne gli smartwatch, invece, l'Amazfit GTS 2 passa a 139 euro, mentre Huawei Watch GT2E con cassa da 46mm può essere acquistato a 105 Euro. Infine, segnaliamo Apple Watch Nike+ Series 3 GPS + Cellular con cassa da 38mm a 289 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.