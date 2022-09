Trony lancia gli 'Sconti Spaziali': le offerte del nuovo volantino di fine settembre 2022

Come da protocollo nel weekend, Trony lancia in giornata odierna il nuovo volantino, che fino al 30 Settembre 2022 propone gli “Sconti Spaziali” solo online, su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica.

Tra i televisori, segnaliamo l’OLED di LG C26 da 55 pollici a 1399 Euro, in calo del 22% rispetto ai 1799 Euro di listino, mentre l’OLED C1 da 65 pollici passa a 1899 Euro, con un risparmio del 24% rispetto ai 2499 Euro imposti dal produttore. Fronte Samsung, segnaliamo anche il QE65QN95A da 65 pollici, a 1549 Euro, con un risparmio del 23% rispetto ai 1999 Euro di listino, mentre il Panasonic TX-48JZ1500E da 48 pollici può essere acquistato ad 899 Euro, in calo del 31% rispetto ai 1299 Euro di listino. Il Sony OLED XR55A75KAEP da 55 pollici invece viene proposto a 1399 Euro, il 20% in meno rispetto ai 1749 Euro di listino.

Nel comparto informatica, invece, il Samsung Galaxy Tab A8 LTE con 64 gigabyte di memoria è disponibile a 269 Euro, il 10% in meno dai 299 Euro precedenti, mentre il Lenovo Ideapad Gaming 3 passa a 999 Euro, il 17% in meno rispetto ai 1199 Euro.

Per quanto concerne la telefonia, invece, il Samsung Galaxy A32 è disponibile a 215 Euro, in calo del 23% rispetto ai 279 Euro di listino, mentre Oppo Find X5 Lite è disponibile a 409 Euro ed il Galaxy S22 Ultra da 128 gigabyte a 995 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.