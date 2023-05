Trony lancia gli 'Sconti Spaziali': sconti fino al 26 Maggio 2023 solo online

Come da protocollo nel weekend, Trony lancia oggi gli “Sconti Spaziali”, il nuovo volantino valido fino al 26 maggio 2023 che propone un’ampia gamma di prodotti in offerta.

Nel comparto informatica, segnaliamo il Samsung Galaxy Tab S7 FE nella variante WiFi Only, che viene proposto a 599 Euro, l’8% in meno rispetto ai 649 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy Tab S8+ WiFi Only viene proposto a 999 Euro, con un risparmo del 17% rispetto ai 1199 Euro imposti dal produttore.

Interessante anche lo sconto sul Lenovo IdeaPad Gaming 3 da 15 pollici nella configurazione Intel Core i5, 16GB di RAM, SSD da 512GB e scheda grafica NVIDIA RTX 3050 Ti, che è disponibile a 999 Euro, il 9% in meno dai 1099 Euro di listino.

Il MacBook Pro da 13 pollici con processore M2 ed SSD da 512GB invece è disponibile a 1799 euro, il 3% in meno dai 1859 Euro di listino.

Tra i televisori, invece, segnaliamo l’LG 43UR81006LJ da 43 pollici, a 495 Euro, il 24% in meno dai 649 Euro di listino, mentre il Samsung QE55QN700BTXZT da 55 pollici è disponibile a 949 Euro, il 44% in meno dai 1699 Euro di listino. L’LG OLED42C26LB da 42 pollici passa a 975 Euro, con un risparmio del 30% dai 1399 EUro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo.