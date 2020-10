Trony lancia lo Sconto IVA fino al 2 Novembre su TV OLED e QLED, smartphone e soundbar

Trony ha annunciato che da oggi, fino al 2 Novembre, è attivo lo “Sconto IVA” su tanti prodotti d’elettronica ed informatica, che permette di risparmiare l’imposta sul valore aggiunto.

Come avvenuto anche in altre circostanze, lo sconto sarà pari al 18,03% ed abbraccerà i prodotti presenti in volantino con importo di almeno 99 Euro.

Tra i TV, il Panasonic OLED TX-55HZ1500E da 55 pollici passa a 1899,10 Euro, mentre l’LG 55BX6LBAPI da 55 pollici viene proposto a 1195,90 Euro dai 1459 Euro precedenti, per un risparmio di 263,10 Euro. Il Samsung QLED Q60T da 50 pollici invece viene venduto a 638,50 Euro, mentre il Q800T da 65 pollici passa a 2989,30 Euro.

Non mancano ovviamente le soundbar a prezzo ridotto: è il caso dell’LG SN4 che passa a 171,30 Euro, 37,70 Euro in meno dai 209 Euro di listino,

Tra gli smartwatch, l’Huawei Watch GT2 è disponibile 171,30 Euro, mentre il Galaxy Watch Active passa a 147,40 Euro.

Passando gli smartphone, lo Xiaomi Redmi Note 9S è disponibile in sconto a 221,20 Euro, mentre l’Oppo A91 a 269,90 Euro. Il Moto G8 Power Lite invece è disponibile a prezzo ridotto a 139,20 Euro. Anche il Galaxy Note20 partecipa allo Sconto Iva, con una riduzione di 176,60 Euro che porta il totale ad 802,40 Euro, mentre il Galaxy A71 viene venduto a 327,70 Euro.

Come sempre, consigliamo di controllare lo Store Locator prima di andare in negozio in quanto il volantino potrebbe non essere attivo in tutti i negozi.