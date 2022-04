Trony lancia lo Sconto Iva di Aprile 2022: offerte fino al 28 Aprile su tanti prodotti

Trony in giornata odierna lancia il nuovo volantino, che porta lo “Sconto Iva” fino al prossimo 28 Aprile, con tantissimi prodotti in offerta su tante categorie, tra cui segnaliamo TV, smartphone ed altro.

Il volantino in questione è disponibile solo in Sardegna, ma vediamo di cosa si tratta.

Tra i televisori, il Samsung QN800A da 85 pollici viene proposto a 2195,90 Euro, mentre la variante da 75 pollici può essere acquistata a 2892,62 Euro. Il Samsung TU7090 da 65 pollici invece passa a 572,92 Euro, mentre la variante da 55 pollici è disponibile a 392,62 Euro e quella da 50 pollici a 343,44 Euro. Per quanto riguarda i televisori LG, invece, l’OLED 55C1 da 55 pollici viene scontato a 1187,70 Euro, mentre il 48A1 da 48 pollici OLED è disponibile a 769 Euro.

Fronte smartphone, segnaliamo il Samsung Galaxy A52s 5G a 278,60 Euro, mentre il Redmi Note 10 5G di Xiaomi viene proposto a 221,22 Euro.

Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite invece è disponibile a 327,05 Euro, mentre il Galaxy Tab A8 passa a 228,68 Euro.

Per tutte le informazioni sui punti vendita aderenti, vi rimandiamo allo store locator di Trony. Ricordiamo ancora una volta che il volantino non è disponibile in tutti i punti vendita dello Stivale,