Trony lancia lo Sconto Iva al Raddoppio: le offerte del nuovo volantino fino al 21 Marzo

Mentre Mediaworld lancia il Red Weekend, anche Trony ha pubblicato oggi il nuovo volantino che sarà attivo fino al 21 Marzo 2022 e propone lo “Sconto IVA al Raddoppio”.

Il cartellone pubblicitario in questione è attivo in Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. Tra gli sconti segnaliamo l’LG OLED 77A1 da 77 pollici a 2458,20 Euro, 540 Euro in meno rispetto ai 2999 Euro di listino, mentre la variante da 55 pollici passa ad 889,30 Euro, 195,70 Euro in meno.

In offerta segnaliamo anche il TV Samsung QLED QE65QN85A da 65 pollici a 1799,20 Euro, 395,80 Euro inameno dal prezzo di listino di 2195 Euro.

Tra gli smartphone, l’iPhone 13 da 128 gigabyte passa ad 829,95 Euro, con un risparmio dell’11% rispetto ai 939 Euro di listino, mentre l’Oppo Reno6 Pro viene proposto a 655,70 Euro, 144,25 Euro in meno rispetto al costo imposto dal produttore.

Il volantino completo può essere consultato direttamente attraverso questo indirizzo, ma come sempre consigliamo di rivolgervi allo store locatoria presente sul sito web di Trony per capire se è attivo anche nel punto vendita più vicino. Non sembrano esserci però grosse restrizioni. In termini di insegne, motivo per cui dovrebbe essere disponibile in tutti i punti vendita delle regioni in questione.