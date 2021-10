Trony lancia lo Sconto IVA Switch Off DVB-T2: le offerte del nuovo volantino

Trony lancia oggi il nuovo volantino, che sarà attivo fino al 29 Ottobre 2021 e propone lo “Sconto Iva” con lo switch off al DVB-T2. In sconto troviamo ovviamente non solo televisori, ma anche altri prodotti d’elettronica.

Partendo però dai televisori, l’LG OLED 65A1 da 65 pollici viene proposto a 1679,50 Euro rispetto ai 2049 Euro di listino, che sfruttando il bonus tv rottamazione da 100 Euro può scendere a 1579 Euro. In offerta troviamo anche l’OLED 55G1 da 55 pollici, disponibile a 1597,50 Euro che col bonus rottamazione passa a 1497,50 Euro. Tra le promozioni segnaliamo anche il Panasonic OLED TX-55JZ1500E da 55 pollici a 1474,50 Euro: se si porta un vecchio TV è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo di 100 Euro.

Tra i laptop, invece, il Lenovo Ideapad 5 con processore Intel Core i5 viene proposto a 548,30 Euro: la riduzione è di 120,70 Euro rispetto al prezzo di listino. In sconto però troviamo anche l’ASUS Notebook F415EA a 499,10 Euro, con un risparmio di 109,90 Euro.

Fronte Apple, segnaliamo lo sconto sul MacBook Air da 256GB a 950 Euro, con un risparmio da 209 Euro.

Per quanto riguarda gli smartphone, invece, l’Oppio Find X3 Lite 5G è disponibile a 379,90 Euro, mentre il Motorola E7i Power passa a 98,20 Euro. Il Samsung Galaxy S21 5G scende ulteriormente di prezzo ed è disponibile a 699,90 Euro, mentre il Galaxy A52s 5G passa a 399 Euro.

Tra gli smartwatch, Huawei Watch GT 2 da 46mm è disponibile a 119,90 Euro.

Il volantino può essere consultato direttamente attraverso questo indirizzo.