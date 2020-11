Trony lancia lo 'Sconto Tosto': tante offerte fino al Black Friday

Anche Trony entra in clima Black Friday con lo "Sconto Tosto", il nuovo volantino che entra in vigore oggi, 21 novembre, fino al 27 del mese. La catena di distribuzione propone tante promozioni su diverse categorie di prodotti, inclusa l'informatica ed elettronica.

Partendo come di consueto dai televisori, il Samsung QE55Q70TATXZT da 55 pollici QLED viene proposto a 765 Euro, il 23% in meno rispetto ai 999 Euro di listino, mentre il QE50Q80TATXZT da 50 pollici è disponibile a 799 Euro, con un risparmio del 20%. Il Sony KD55XH8096BAEP da 55 pollici invece può essere acquistato a 699 Euro, il 22% in meno rispetto agli 899 Euro imposti dal produttore. Il Panasonic TX-55HZ1500E da 55 pollici invece può essere acquistato a 1.550 Euro: in questo caso il risparmio è più considerevole, di 449 Euro.

Nel comparto informatica, invece, troviamo l'iPad da 10,2 pollici da 32 pollici WiFi Only, a 529 Euro, il 4% in meno dai 549 Euro precedenti.

Per quanto riguarda la telefonia, invece, l'Oppo A5 2020 passa a 135 Euro, mentre il Galaxy A21S da 128 gigabyte a 175 Euro. In sconto anche le Galaxy Buds+, nelle colorazioni Black e White, a 99 Euro: 150 Euro in meno rispetto al prezzo imposto da Samsung.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.