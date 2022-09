Trony lancia il Sottocosto: il nuovo volantino attivo fino al 9 Ottobre 2022

Trony lancia quest’oggi il nuovo volantino, che propone il “Sottocosto” fino al 9 Settembre 2022, con sconti fino al 50% che saranno attivi per altri tre giorni, fino al 12 Ottobre.

Tra i televisori, il Panasonic OLED TX-65JZ1000E da 65 pollici viene proposto a 1299 Euro, in calo di 1000 Euro rispetto ai 2299 Euro, mentre l’OLED C2 di LG da 48 pollici passa a 1199 Euro, con un risparmio del2 5% dai 1599 Euro proposti in precedenza. Il Samsung QLED QE32Q5A da 32 pollici, invece, passa a 349 Euro, 100 Euro in meno dai 449 Euro di listino.

Fronte PC, invece, il Lenovo Ideapad 3 viene proposto a 679 Euro, mentre il 15S-EQ2064NL di HP con processore AMD Ryzen 5 5500 U passa a 499 Euro, il 30% in meno dai 719 Euro di listino.

Per quanto concerne gli smartphone, invece, il Galaxy Z Flip4 è disponibile a 949 Euro, il 17% in meno dai 1149 Euro di listino, mentre il Galaxy Z Fold4 passa a 1679 Euro, che si traduce in un risparmio del 10% dai 1079 Euro di listino. Il Galaxy S22 da 128 gigabyte è disponibile a 679,90 Euro, in calo del 22% rispetto agli 879,90 Euro.

Il volantino completo può essere consultato direttamente attraverso questo indirizzo.