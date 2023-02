Trony lancia lo 'Speciale San Valentino': sconti online fino al 10 Febbraio

Trony lancia in giornata odierna il nuovo volantino valido solo online, che propone una serie offerte molto interessanti su un’ampia gamma di prodotti, tra cui smartphone, TV ed altri dispositivi d’elettronica che possono essere acquistati a prezzi ridotti.

Tra i televisori, segnaliamo il TCL 55C835 da 55 pollici a 769 Euro, in calo del 23% rispetto ai 999 Euro di listino, mentre 65C835 da 65 pollici è disponibile ad 899 Euro, il 25% in meno dai 1199 Euro imposti dal produttore. L’LG OLED 42C26LB da 42 pollici è disponibile in promozione a 999 Euro, il 23% in meno dai 1299 Euro di listino, mentre il 48C26LB da 48 pollici passa a 1049 Euro. Il Samsung Neo QLED QE55QN85B da 55 pollici invece può essere acquistato ad 899 Euro.

Fronte informatica, invece, il Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022, WiFi Only, passa a 399 Euro, il 9% in meno dai 439 Euro di listino. In offerta Trony propone anche il Lenovo Ideapad 3 a 399 Euro, con un risparmio del 20% dai 499 Euro di listino.

Infine, nel comparto telefonia troviamo l’Oppo A16S a 149 Euro, mentre il Samsung Galaxy S22 da 128 gigabyte passa a 695 Euro , con l’iPhone 14 Pro da 256 gigabyte a 1419 Euro.

La lista completa delle offerte può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.