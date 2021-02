Trony lancia lo Speciale San Valentino: sconti su TV e smartphone fino al 12 Febbraio

Con la scadenza del precedente volantino, Trony lancia lo Speciale San Valentino, che permette di portare a casa a prezzo ridotto tanti prodotti d’elettronica ed informatica fino al 12 Febbraio 2021. In lista troviamo PC, smartphone e TV.

Partendo come sempre dai TV, è disponibile a 630 Euro il 55NANO796NE da 55 pollici, su cui viene proposto un risparmio del 21% rispetto al prezzo di listino, mentre il modello da 65 pollici della stessa linea passa a 799 Euro: in questo caso la riduzione è del 20% dai 999 Euro precedenti. Fronte Philips, invece, troviamo il 65PUS8555/12 da 65 pollici ad 850 Euro, con un risparmio del 23% rispetto ai 1.099 Euro precedenti. Panasonic invece porta in lista il TX-65HX810E da 65 pollici a 799 Euro, con un risparmio del 20%.

Fronte telefonia, invece, citiamo la promozione sul Motorola Moto G5G Plus a 269 Euro, mentre l’iPhone 11 da 64 gigabyte è disponibile a 699 Euro, con uno sconto del 3%. iPhone 11 Pro da 64 gigabyte passa a 919 Euro. Non mancano ovviamente gli sconti sugli indossabili: qui troviamo il Samsung Galaxy Watch3 con cassa da 41mm a 329 Euro, mentre il modello da 45mm passa a 359 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.