Trony lancia i 'Super Sconti' fino al 7 Febbraio sU PC e smartphone

Nuovo volantino per Trony, che lancia il nuovo volantino dei "Super Sconti", attivo fino al prossimo 7 Febbraio solo online e che abbraccia come sempre varie categorie di prodotti di elettronica ed informatica.

L'offerta più ricca è quella sui televisori, su cui vengono proposte delle promozioni davvero molto interessanti. Ad esempio, L'LG OLED55C8 può essere acquistato a 1.695 Euro dai precedenti 1.999 Euro, per un risparmio del 15%. Sconti anche sui TV di fascia alta Samsung, tra cui il QE55Q8FNATXZT che è disponibile a 1.220 Euro, il 19% in meno rispetto ai 1.499 Euro di listino. Scendendo di prezzo troviamo il Sony KD55XF9005NAEP a 1.170 Euro, il 16% in meno rispetto ai 1.399 Euro precedenti.

Fronte telefonia, citiamo l'iPhone X da 64 gigabyte brandizzato TIM a 970 Euro, mentre Xiaomi Mi 8 passa a 530 euro. Per coloro che intendono acquistare un Nokia, il Nokia 8 Dual Sim passa a 390 Euro, rispetto ai 440 Euro di listino. In offerta anche iPhone 7 da 32 gigabyte, che può essere acquistato a 490 Euro.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura ‘contenuto sponsorizzato’.