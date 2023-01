Trony lancia i Super Sconti: tante offerte online fino al 3 Febbraio 2023

In aggiunta allo smartphone weekend di Mediaworld, si aggiunge in giornata odierna anche il nuovo volantino di Trony che propone i "Super Sconti" fino al 3 Febbraio 2023, su un'ampia gamma di prodotti d'elettronica ed informatica.

Tra i televisori, segnaliamo l'LG OLED 55CS6LA da 55 pollici a 1045 Euro, in calo del 25% rispetto ai 1399 Euro di listino, mentre l'OLED 48CS26LB da da 48 pollici è disponibile a 999 Euro, il 23% in meno dai 1299 Euro di listino. In offerta troviamo anche il TV Samsung QE55Q60B da 55 pollici, a 639 Euro, in calo del 20% dai 799 Euro di listino, mentre il QE65Q60B da 65 pollici è disponibile ad 899 Euro.

Per quanto riguarda la telefonia, invece, il Samsung Galaxy A23 5G viene scontato a 249 Euro, mentre il Galaxy S22 da 256 gigabyte passa a 745 Euro, il 20% in meno dai 929 Euro di listino. Lo Xiaomi Redmi Note 11S nella configurazione 6/128GB invece è disponibile a 225 Euro, con un risparmio del 25% rispetto ai 299 Euro di listino.

Non mancano le promozioni sugli indossabili: il Garmin Forerunner 45 è disponibile a 115 Euro, mentre il Fitbit Chargr 5 a 119 Euro e l'Amazfit GTS 4 a 175 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.