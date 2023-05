Trony lancia i Super Sconti: nuovo volantino attivo fino al 12 Maggio 2023

Come da protocollo nel weekend, Trony lancia in giornata odierna i Super Sconti che fino al 12 Maggio 2023 solo online proporranno un’ampia gamma di prodotti a prezzi ridotti, comprensivi dispositivi d’elettronica ed informatica.

Fra i televisori, segnaliamo l’LG 50NANO826QB da 50 pollici a 479 Euro, il 26% in meno rispetto ai 649 Euro di listino, mentre il modello da 65 pollici della stessa linea passa a 789 Euro, il 34% in meno dai 1199 Euro di listino. Il TCL 65C835 con pannello MiniLED inveceviene proposto a 1199 Euro, con un risparmio del 20% dai 1499 Euro di listino. L’LG OLED 42C26LB da 42 pollici invece passa a 999 Euro, il 29% in meno dai 1399 Euro di listino, mentre il Samsung Neo QLED QE55QN90B da 55 pollici è disponibile a 949 Euro, il 32% in meno rispetto ai 1399 Euro di listino.

Nel comparto telefonia, invece, passa a 379 Euro il Samsung Galaxy A34 5G nella variante 8/256GB, mentre lo Xiaomi Redmi Note 12 nella variante 4/128GB passa a 259 Euro, il 13% in meno dai 299 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per le condizioni di vendita e spedizione vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.