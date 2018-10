Trony lancia il Super Sottocosto: sconti su TV, smartphone e notebook fino al 18 Ottobre

Anche Trony ha lanciato da poco il nuovo volantino. E' stato battezzato "Super Sottocosto" e sarà valido solo online fino al prossimo 18 Ottobre. Come sempre, l'offerta abbraccia varie categorie di prodotti, tra cui televisori, smartphone e notebook. Vediamo insieme quali sono quelli più interessanti.

Come da protocollo, partiamo dai televisori.

Molto interessante l'offerta applicata sul Samsung UE65NU7170UXZT, un televisore UHD 4K da 65 pollici che viene proposto ad 870 Euro, il 12,9% in meno rispetto ai 999 Euro di listino. La stessa variante con diagonale da 49 pollici invece può essere acquistata a 690 Euro, circa 300 Dollari in meno rispetto ai 949 Euro originali. Il Samsung UE49NU7500UXZT curvo invece è proposto a 510 Euro, mentre per quanto riguarda Panasonic citiamo il TX-65FX623E da 65 pollici a 1.190 Euro. Alla promozione partecipa anche LG, con il 65UK6400 che viene venduto a 990 Euro contro i 1.299 Euro originali. Sony invece porta in volantino il KD55XF8596BAEP da 55 pollici ad 890 Euro.

Fronte smartphone, citiamo il Nokia 8 Dual SIM a 360 Euro, ma l'offerta più interessante è senza dubbio quella proposta sull'iPhone 8 da 256 gigabyte che passa ad 810 Euro.

Per quanto riguarda i notebook e tablet invece citiamo l'iPad da 128 gigabyte WiFi Only a 430 euro. La lista completa dei prodotti è disponibile a questo indirizzo.