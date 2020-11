Trony lancia il volantino del Black Friday: fino al 50% di sconto su tanti prodotti

Dopo il volantino di Euronics, anche Trony rinnova le proprie promozioni e lancia le offerte del Black Friday, che saranno disponibili fino al prossimo 4 Dicembre 2020, ben dopo il Cyber Monday di lunedì prossimo.

Partendo dai TV, gli LG OLED CX possono essere acquistati a prezzi ridotti: il modello da 65 pollici è disponibile a 1.999 Euro, il 20% in meno rispetto ai 2.499 Euro di listino, mentre quello da 55 pollici passa a 1.299 Euro, 300 Euro in meno dai 1.599 Euro. In sconto anche il Sony KD55A89BAEP da 55 pollici, che passa a 1.399 Euro, mentre il Samsung QE65Q800TATXZT da 65 pollici è disponibile a 2.499 Euro.

Nel comparto informatica invece troviamo il Surface Pro 7 di Microsoft, con processore i5, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 128 gigabyte, al prezzo di 799 Euro, il 25% in meno dai 1.069 Euro di listino.

Per quanto riguarda la telefonia, invece, l'Oppo A53 è disponibile in offerta a 149,90 Euro, ma troviamo anche il Garmin Fenix 5S Plus a 359 Euro, e le Huawei FreeBuds 3 a 119 Euro. In sconto troviamo anche il Samsung Galaxy S20+ 4G a 699 Euro, mentre il Galaxy Z Fold 2 viene proposto a 1.999 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.