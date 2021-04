Trony lancia il volantino Black Friday Spring Edition: sconti fino al 50%

Non ci sono solamente le offerte dell'iniziativa "Sconto Tosto" in questi giorni da Trony. Infatti, la nota catena ha lanciato anche un volantino chiamato "Black Friday Spring Edition", che propone sconti fino al 50% su parecchi prodotti.

Avete capito bene: Trony ha deciso di far tornare "l'atmosfera del Venerdì nero" in questo aprile 2021 mediante la sua iniziativa promozionale. I prodotti tech coinvolti appartengono a molteplici categorie, dai televisori ai notebook, passando per gli smartphone. Insomma, il volantino comprende un po' tutto quello che Trony è solita vendere.

Tra le promozioni che rientrano nel "Black Friday Spring Edition", troviamo lo Smart TV LG 55UN7300, venduto a 439,95 euro (al posto di 879,95 euro, risparmio del 50%). Non manca poi lo smartphone Xiaomi Redmi Note 9, proposto a 149,95 euro (in precedenza 199,95 euro, sconto del 25%). Per il resto, giusto per farvi un altro esempio concreto, Samsung Galaxy A71 viene venduto a 299,95 euro (al posto di 479,95 euro, risparmio del 37%).

Il volantino completo si può consultare sul portale ufficiale di Trony e terminerà il 5 maggio 2021 (è iniziato il 16 aprile 2021). In ogni caso, come potete immaginare, questo volantino è valido solamente nei punti vendita di alcune regioni italiane, ovvero Veneto, Lazio, Marche, Molise, Umbria, Abruzzo ed Emilia-Romagna. Ovviamente, è bene verificare la disponibilità delle offerte per quel che riguarda il proprio punto vendita Trony di fiducia.