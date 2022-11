Trony lancia volantino 'Fai l'Affare', tante offerte online fino 18 novembre

Trony come ogni fine settimana saluta il suo precedente volantino, in questo caso gli “Sconti Frizzanti” attivi fino all’11 novembre scorso, e lancia il volantino “Fai l’Affare” fino al 18 novembre prossimo con tante nuove offerte su televisori, smartphone e smartwatch di ultima generazione.

Partendo proprio dagli smart TV, il modello più interessante al prezzo più accessibile è il Toshiba 43UA2063DA a 265 euro al posto di 349 euro, con display 4K da 43 pollici e sistema operativo Android. Altrimenti, Trony propone un modello LG NanoCell 2022 da 55 pollici a 619 euro. Infine, segnaliamo il TCL 55C835 con display Mini LED a 799 euro anziché 999 euro.

Passando agli smartphone in sconto, OPPO A15 è il low-cost di riferimento grazie al prezzo posto a 139 euro, contro i 159 euro di listino. In alternativa, OPPO Find X3 Lite è in vendita a 375 euro dopo un taglio del 25% sul listino. Per la fascia alta, Samsung Galaxy S22 Ultra costa 879 euro al posto di 1.279 euro.

In chiusura, riportiamo gli smartwatch in offerta più interessanti sul sito della catena di distribuzione italiana: Amazfit GTR 2E costa 69 euro grazie a uno sconto del 47%, mentre Garmin Fenix 6 Pro costa 389 euro anziché 599 euro.

Tutti i dispositivi possono essere acquistati anche in 3 rate senza interessi con Klarna, e le spese di spedizione vanno pagate a parte.

