Trony lancia il volantino 'Fai L'Affare': tantissimi sconti online fino al 16 Aprile

Trony, come da protocollo, lancia oggi il nuovo volantino online "Fai L'Affare", che fino al prossimo 16 Aprile permette di portare a casa a prezzo ridotto tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica.

Tra i televisori, ad esempio, troviamo in sconto a 520 Euro il Philips 43PS8555/12 da 43 pollici, su cui viene proposta una riduzione del prezzo del 26% rispetto ai 699 Euro di listino imposti dal produttore. Il Sony KE65XH8096BAEP da 65 pollici viene invece proposto ad 899 Euro, con un risparmio del 25% rispetto ai 1199 Euro di listino, mentre il KE65XH9096BAEP da 65 pollici passa a 1299 Euro. Non mancano in sconto i TV QLED di Samsung: il QE75Q70TATXZT da 75 pollici è scontato a 1799 Euro, 500 Euro in meno dai 2299 Euro di listino, mentre il Panasonic TX-40HX810E da 40 pollici passa a 559 Euro.

Nel comparto della telefonia, invece, l'Oppo A15 è disponibile a 125 Euro, mentre l'Oppo A53 viene proposto a 149 Euro. Il Samsung Galaxy A71 invece viene proposto a 309 Euro. In sconto troviamo anche l'iPhone 11 Pro da 64 gigabyte, ad 899 Euro, mentre l'iPhone 11 Pro Max da 64 gigabyte passa a 1159 Euro.

Per quanto riguarda l'informatica, invece, l'iPad Pro ad 12,9 pollici WiFi Only con 256 gigabyte di memoria passa a 1349 Euro.