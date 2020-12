Trony, lancia il volantino di Natale: 50% di sconto sull'acquisto di due prodotti

Trony lancia oggi 3 Dicembre il volantino di Natale, che sarà disponibile fino al 24 Dicembre. La promozione si chiama "Paghi La Metà" in quanto consente di ottenere uno sconto del 50% sul prodotto meno caro in caso di doppio acquisto.

Si tratta di una promozione che anche in passato la catena di distribuzione aveva lanciato. Sostanzialmente, quindi, se si acquistano due cose nei punti vendita, il meno caro si pagherà la metà.

Nel volantino, che può essere consultato direttamente attraverso lo store locator di Trony, sono presenti tanti prodotti d'elettronica ed informatica che ci danno un'idea più o meno precisa su cosa aspettarsi. Ad esempio, è possibile portare a casa l'LG OLED CX da 55 pollici a 699,50 Euro se si effettua l'acquisto con un prodotto più caro, o il QLED Q800T da 65 pollici 8K di Samsung a 1499,50 Euro, rispetto ai 2999 euro di listino.

Sono presenti anche prodotti come grandi e piccoli elettrodomestici, ma lo sconto del 50% non può essere applicato su tutto, e per questo motivo consigliamo di consultare il regolamento presente direttamente nei punti vendita.

Come sempre, consigliamo anche di consultare lo Store Locator per capire se nel punto vendita più vicino è attivo o meno il volantino.