Trony lancia il volantino 'Raddoppio Europeo': buono sconto in regalo sugli acquisti

Trony lancia oggi il nuovo volantino, battezzato "Raddoppio Europeo", che sarà attivo fino al prossimo 16 Giugno ed al fianco delle promozioni classiche permette anche di portare a casa un buono sconto fino a 40 Euro in regalo sui propri acquisti.

Il funzionamento di quest'ultima promozione è molto semplice: come leggiamo nelle condizioni "acquista ciò che vuoi tra i tantissimi prodotti evidenziati nel punto vendita, subito per te un buono sconto da 20 Euro ogni 100 Euro di spesa effettuata, e sui TV da almeno 599 Euro raddoppi con buoni sconto da 40 Euro ogni 100 Euro".

Tra le promozioni troviamo l'LG OLED55A8 da 55 pollici a 1299 Euro, il 18% in meno rispetto ai 1599 Euro, con un buono sconto da 480 Euro in regalo, mentre il Samsung QLED 8K Q800T da 65 pollici viene proposto a 2199 Euro con buono sconto da 840 Euro. Scendendo di fascia, l'LG NanoCell 43NANO756 da 43 pollici è disponibile a 549 Euro, il 21% in meno dai 699 Euro imposti dal produttore.

Per quanto concerne gli smartphone disponibili in offerta, il Samsung Galaxy S21+ 5G viene proposto a 849 Euro, mentre il Galaxy S20 FE a 499 Euro. L'Oppo A73 5G, invece, è disponibile a 249 Euro.

Come sempre, consigliamo di visitare lo store locator di Trony per tutte le verifiche del caso.