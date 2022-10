Trony lancia volantino 'Sconto Tosto': tante offerte su TV e smartphone fino 28 ottobre

Se da Euronics è attivo lo Sconto IVA ed Extra 10%, da Trony si rinnovano le promozioni settimanali online con il nuovo volantino “Sconto Tosto”, disponibile fino al 28 ottobre con tante offerte su prodotti d’informatica ed elettronica per tutti i gusti e tutte le esigenze.

Avviamo la rassegna con qualche televisore in offerta, a partire dal Toshiba 24WA2063DA venduto a 159 euro al posto dei 219 euro di listino, ottima scelta per chi vuole uno smart TV low-cost compatibile con il DVB-T2 per il digitale terrestre. In alternativa, c’è anche il modello TCL 32ES570F a 199 euro con display Full HD, il quale gode di uno sconto del 26%. Chi invece preferisce soluzioni di fascia medio-alta, non mancano un LG NanoCell da 55 pollici a 599 euro e un Panasonic OLED da 55” a 1.099 euro al posto di 1.499 euro.

Se cercate uno smartphone in promozione, la catena di distribuzione offre tanti modelli low-cost a prezzi ancora più bassi: OPPO A16s scende da 189 euro a 155 euro, mentre OPPO A94 5G viene venduto in sconto a 249 euro grazie a un taglio del 33%. Altro telefono interessante è lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro, scontato da 349 euro a 289 euro.

Chiudiamo questa breve disamina delle offerte della settimana con due computer portatili Acer in offerta: il modello Acer Aspire 5 con i3-1115G4 si trova a 449 euro, mentre l’Acer Aspire 5 con AMD Ryzen 7 5700U costa 649 euro al posto di 800 euro.

Tutte queste promozioni, precisiamo, valgono soltanto online e richiedono il pagamento di una quota aggiuntiva per le spese di spedizione: inoltre, si può pagare il dispositivo in 3 rate senza interessi con Klarna.

Nelle scorse giornate, peraltro, abbiamo visto anche una serie di laptop Acer a prezzi ottimi su Amazon.