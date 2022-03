Trony lancia il nuovo volantino: Sottocosto e Sconti Fino al 50% fino al 30 Marzo 2022

Trony lancia oggi il nuovo volantino, attivo solo in alcune regioni, che propone fino al 30 marzo 2022 il “Sottocosto e Sconti Fino al 50%” su tantissimi prodotti.

L’iniziativa promozionale è disponibile in Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Lazio ma come sempre consigliamo di consultare lo store locator direttamente sul sito web di Trony per capire se il punto vendita più vicino a voi è compatibile o meno con il volantino.

Tra gli smartphone, citiamo il Samsung Galaxy A12 a 149,95 Euro, il 16% in meno rispetto ai 178 Euro di li stino, mentre tra gli smartwatch segnaliamo il Samsung Galaxy Watch4 a 299,95 Euro. Apple Watch Series 6 con cassa da 44mm, invece, passa a 349,95 Euro, il 20% in meno rispetto al prezzo di listino.

Per quanto riguarda i televisori, invece, l’LG 77A1 da 77 pollici OLED passa a 2499 Euro, mentre il modello da 55 pollici è disponibile ad 899,95 Euro e quello da 48 pollici a 799,95 Euro. Fronte Samsung, segnaliamo il Samsung QE55QN90A da 55 pollici a 1399 Euro.

Tra i PC, invece, il Lenovo Ideapad 3 con processore Intel passa al prezzo di 429,95 Euro, mentre il notebook ASUS F451EA è disponibile a 499,95 Euro.