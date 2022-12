Trony lancia volantino 'A Natale Siamo Tutti Più Trony': grandi offerte fino 6 gennaio

Addio volantino “Offerte Sotto l’Albero” di Trony, benvenute promozioni “A Natale Siamo Tutti Più Trony”. La nuova lista di sconti attivi esclusivamente online presso la catena di negozi, fino al 6 gennaio prossimo, è ufficialmente attivo da qualche giorno. Vediamo i dispositivi d’elettronica e informatica più interessanti a disposizione.

Avviamo la rapida rassegna con i migliori smart TV in sconto, a partire dal low-cost Toshiba 24WA2063DAI venduto a 159 euro al posto di 199 euro grazie a un taglio del 20% sul listino. Seguono, in ordine di prezzo, un buon LG UHD 4K da 43 pollici a 335 euro e un Samsung QLED da 43” a 569 euro al posto di 749 euro. Spostandosi sulla fascia alta, invece, notiamo la disponibilità di un LG OLED da 65 pollici a 1.760 euro e del Panasonic TX-55JZ1500E scontato a 1.099 euro dai 1.499 euro di listino.

Spostiamoci quindi sui computer portatili in offerta, soffermandoci in particolare su tre modelli a marchio ASUS, a partire dall’ASUS VivoBook con Intel Core i5-1240P a 549 euro anziché 669 euro. In alternativa, non mancano due modelli da gaming degni di nota: l’ASUS ROG Strix con RTX 3050 e AMD Ryzen 7 6800H costa 1.269 euro, mentre l’ASUS ZenBook OLED con RTX 3050 Ti e AMD Ryzen 7 5800H scende da 1.649 euro a 1.499 euro.

Chiudiamo la disamina iniziale delle offerte del volantino attuale con due smartphone Samsung Galaxy imperdibili: a rappresentare la fascia bassa è il modello Samsung Galaxy A53 5G proposto a 389 euro anziché 529 euro nella variante da 256 GB; per la fascia alta, infine, Samsung Galaxy S22 Ultra da 128 GB passa da 1.279 euro a 899 euro.

La maggior parte di questi prodotti viene venduta da Trony con spese di spedizione da pagare a parte; attenzione, pertanto, al prezzo finale effettivo.

Nel mentre, Mediaworld ha avviato i Mega Sconti con tantissime offerte tech fino al 31 dicembre prossimo.