Trony 'Lo sconto colpisce ancora', ultime ore: 2 smartphone a meno di 160 Euro

Il volantino “Lo Sconto Colpisce Ancora” disponibile da Trony sta per finire: dato che la conclusione è fissata alle 23:59 di oggi, 6 maggio 2022, cogliamo questa occasione per proporvi due smartphone a meno di 160 Euro. Ovviamente non aspettatevi chissà che dispositivi mobili, ma si tratta pur sempre di sconti intriganti.

Il più economico del duo che tratteremo oggi è il Realme C21Y scontato da 139 Euro a 115 Euro, dotato di 64 GB di memoria interna con slot microSD per l’espansione e 4 GB di RAM. Sotto la scocca troviamo poi il chipset Unisoc T610 octa-core a 1,8 GHz e una batteria da 5.000 mAh. Chiudono il tutto il display IPS LCD HD da 6,5 pollici e un comparto fotocamera composto da tre sensori sul retro (13 MP + 2 MP macro + 2 MP profondità) e uno anteriore da 5 megapixel.

A 155 Euro anziché 189 Euro, invece, troverete lo smartphone OPPO A16s con display IPS LCD HD+ da 6,52 pollici, 64 GB di archiviazione espandibile, 4 GB di memoria RAM, chipset MediaTek Helio G35 e batteria da 5.000 mAh. Il comparto fotocamera, infine, è caratterizzato da un sensore selfie da 8 megapixel e tre lenti posteriori (13 MP + 2 MP macro + 2 MP profondità).

Sempre da Trony ha avuto inizio anche il volantino di maggio “Il Meno Caro Lo Paghi La Metà”, valido invece fino al 25 di questo mese.