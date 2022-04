Da Trony 'Lo Sconto Colpisce Ancora': nuovo volantino valido fino al 6 Maggio

Trony lancia oggi, come di consueto nel weekend, il nuovo volantino che sarà attivo fino al 6 Maggio 2022. Battezzato “Lo Sconto Colpisce Ancora”, il tabellone promozionale propone un’ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti d’elettronica.

Partendo dal comparto informatica, il Samsung Galaxy Tab S7 FE WiFi Only è disponibile a 499 Euro, il 7% in meno rispetto ai 538 Euro. In promozione segnaliamo anche il Lenovo Ideapad 5, a 459 Euro, il 24% in meno dai 605 Euro imposti dal produttore. L’Acer Predator Helios 300, invece, può essere acquistato a 1899 Euro, il 5% in meno dai 2006 Euro precedenti, mentre l’Acer Nitro 5 passa a 1299 Euro.

Per quanto riguarda i TV, invece, l’LG OLED55C1 da 55 pollici viene proposto a 1169 Euro, il 22% in meno rispetto ai 1499 Euro di listino, mentre il Samsung QE55QN700ATXZT da 55 pollici viene proposto a 1099 Euro, con un risparmio del 21% dai 1399 Euro di listino. Il Panasonic TX-32J330E da 32 pollici invece passa a 235 Euro, il 19% in meno dai 289 Euro precedenti.

Fronte telefonia, invece, segnaliamo il Samsung Galaxy A22 a 175 Euro, mentre il Galaxy S22 Ultra da 128 gigabyte viene scontato a 1229 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.