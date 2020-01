Trony, parte la 'Magia degli Sconti': nuovo volantino fino al 31 Gennaio

Trony lancia oggi il nuovo volantino valido solo online, battezzato "La Magia degli Sconti", che sarà disponibile fino al 31 Gennaio. Come sempre, le offerte abbracciano varie categorie di prodotti, tra cui anche l'elettronica ed informatica. Vediamo quali sono le più interessanti

Partendo proprio dall'informatica, il laptop Acer A717 con processore Intel Core i7, 8 gigabyte di RAM, hard disk da 1 terabyte ed SSD da 128 gigabyte, con scheda grafica GeForce GTX 1050 può essere acquistato a 1.099 Euro, l'8% in meno rispetto ai 1.197 Euro di listino. Tra gli sconti citiamo anche il Samsung Galaxy Tab A da 10,5 pollici WiFi Only a 269 Euro, per uno sconto del 10% rispetto ai 300 Euro.

Il Mac Mini invece può essere portato a casa a 799 Euro, mentre l'iPad di Apple WiFi + Cellular da 32 gigabyte è disponibile a 469 Euro. In sconto c'è anche l'iMac da 27 pollici con display Retina 5K, a 2.199 Euro.

Tra i televisori invece troviamo il Sony KD49XG7096 da 49 pollici a 499 Euro, mentre l'LG 65UM7000PLA da 65 pollici passa a 545 Euro, mentre l'LG OLED65B9PLA da 65 pollici passa a 1.800 Euro. Il Panasonic TX-55GZ950E da 55 pollici torna in sconto a 1.180 Euro.

Per quanto riguarda la telefonia, l'iPhone 11 da 128GB è disponibile in varie colorazioni ad 869 Euro, l'11% in meno dai 979 Euro del listino Apple.