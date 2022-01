Trony, al via la 'Magia degli Sconti': offerte solo online fino al 28 Gennaio 2022

Trony lancia oggi il nuovo volantino valido solo online che porta "La Magia degli Sconti", con un'ampia gamma di promozioni valide solo online fino al 28 Gennaio 2022 e la possibilità di godere della consegna gratuita oltre che del pagamento a tasso zero in 20 rate.

Partendo come sempre dai TV, segnaliamo l'LG 55NANO756PR da 55 pollici a 669 Euro, il 21% in meno rispetto agli 849 Euro di listino. In offerta anche il 65NANO866PA da 65 pollici, a 999 Euro, il 23% in meno rispetto ai 1.299 Euro di listino. Tra i TV QLED di Samsung, segnaliamo lo sconto sul QE55QN90A da 55 pollici a 1.299 Euro, il 24% in meno dai 1699 Euro di listino, mentre il Panasonic TX-65JZ1000E da 65 pollici passa a 1849 Euro.

Per quanto riguarda la telefonia, invece, l'iPhone 12 Mini da 64 gigabyte passa a 649 Euro, con un risparmio del 10% dai 719 Euro precedenti, mentre il Samsung Galaxy A32 passa a 229 Euro e l'Oppo Find X3 Neo a 609 Euro. Interessante anche lo sconto su iPhone 13 da 256 gigabyte, a 1039 Euro.

Nel comparto degli indossabili, invece, l'Amazfit GTR 2 può essere acquistato a 139 Euro, mentre il Garmin Vivoactive 4S passa a 239 Euro, il 14% in meno dai 279 Euro di listino.