Trony manda i 'Prezzi al Tappeto' fino al 21 Gennaio: ecco i nuovi sconti online

Trony lancia in giornata odierna il nuovo volantino che propone i “Prezzi al Tappeto” fino al prossimo 21 Gennaio 2022. Le promozioni sono disponibili solo online, e si aggiungono alla possibilità di godere della consegna gratuita e del pagamento a rate.

Nel comparto dell’informatica, segnaliamo il Lenovo IdeaPad 3 a 319 Euro, con un risparmio dell’11% rispetto ai 358 Euro di listino, mentre il il Lenovo Tab M10 HD di seconda generazione, nella configurazione WiFi Only, è proposto a 149 Euro, in calo del 6% rispetto ai 159 Euro di listino.

Non mancano ovviamente le promozioni sui TV: in questo frangente segnaliamo l’LG 43NANO756PR da 43 pollici a 535 Euro, in calo del 20% rispetto ai 669 Euro di listino, mentre il Sony KD50X85JAEP da 50 pollici può essere acquistato ad 869 Euro, con un risparmio del 21% rispetto ai 1099 Euro imposti dal produttore. L’LG OLED 48C1 da 48 pollici invece viene proposto a 1129 Euro, il 19% in meno dai 1399 Euro precedenti. Il Samsung QLED QE43Q60A da 43 pollici passa invece a 585 Euro, il 16% in meno rispetto ai 699 Euro precedenti.

Nella sezione telefonia, invece, segnaliamo il Samsung Galaxy A03S a 139 Euro, ma anche il Samsung Galaxy A52 a 259 Euro e lo Xiaomi Redai Note 10 Pro nella configurazione 6/128GB a 284 Euro. L’iPhone 11 pro da 64 gigabyte viene invece proposto a 919 Euro, il 23% in meno rispetto ai 1189 Euro di listino.

La lista completa delle promozioni può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.