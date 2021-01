Trony manda i 'Prezzi al Tappeto': nuovo volantino valido fino al 22 Gennaio

Come da protocollo, Trony lancia oggi il nuovo volantino valido solo online, chiamato "Prezzi al tappeto", che propone a prezzo ridotto tantissimi prodotti, tra cui TV, smartphone ed altro. La promozione sarà valida fino al 22 Gennaio 2021 esclusivamente sul sito web della catena.

Tra i TV, l'LG 55UN70006A da 55 pollici passa a 415 Euro, il 17% in meno rispetto ai 499 Euro di listino. In sconto anche il 65UN73006LA da 65 pollici di LG, a 650 Euro, con un risparmio del 28%. Non mancano i QLED di Samsung: il QE55Q60TAUXZT da 55 pollici passa a 685 Euro, mentre il QE75Q70TATXZT da 75 pollici a 1.950 Euro. Interessante anche l'offerta sul Panasonic TX-55HX700E da 55 pollici, a 525 Euro.

Per quanto riguarda gli smartphone, invece, il Samsung Galaxy A71 viene proposto a 319 Euro, dai 399 Euro di listino. In sconto anche il Galaxy S20 Ultra 5G, che può essere acquistato ad 899 Euro, mentre l'LG Velvet passa a 419 Euro. iPhone SE da 64 gigabyte, del 2020, invece è disponibile a 489 Euro.

Non mancano gli sconti sui dispositivi indossabili: il Garmin Fenix 5S Plus passa a 359 Euro, mentre il FitBit Inspire HR a 79,90 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo: la consegna è gratuita su quasi tutto.