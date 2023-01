Trony manda i 'Prezzi al tappeto': nuovo volantino attivo fino al 20 Gennaio

Come di consueto nel weekend, Trony lancia oggi il nuovo volantino che manda i “Prezzi al Tappeto” fino al 20 Gennaio 2023. Ad essere interessati sono tanti prodotti d’elettronica ed informatica.

Dal comparto informatica, segnaliamo lo sconto del 17% sul Lenovo IdeaPad 3 Gaming, che passa a 999 Euro, il 17% in meno rispetto ai 1200 euro di listino, mentre il Lenovo IdeaPad 5 è disponibile a 499 Euro, con un risparmio del 14% dai 579 Euro imposti dal produttore. Interessante anche lo sconto sull’Acer Nitro 5, che è disponibile a 1099 Euro, il 15% in meno rispetto ai 1300 Euro di listino.

Fronte TV, invece, l’LG OLED 55CS6 da 55 pollici passa a 1069 euro, il 37% in meno rispetto ai 1699 Euro di listino, mentre il Panasonic TX-55LX800E OLED da 55 pollici è disponibile a 699 Euro, in calo del 22% dagli 899 Euro di listino. Per quanto concerne i QLED, invece, il Samsung QE55Q80B da 55 pollici che è disponibile a 769 Euro, il 23% in meno rispetto ai 999 Euro di listino.

Per quanto concerne la telefonia, invece, segnaliamo l’Oppo A16S a 155 euro, il 18% in meno rispetto ai 89 Euro di listino, mentre le AirPods di terza generazione passano a 199 Euro, il 5% in meno dai 209 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.