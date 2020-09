Trony, 'Un Mare di Occasioni' nel nuovo volantino valido fino al 18 Settembre

Come di consueto, Trony ha rinnovato il proprio volantino con una serie di promozioni che porteranno "Un Mare di Occasioni" solo online fino al prossimo 18 Settembre. In lista troviamo tantissimi dispositivi, tra cui smartphone e TV.

Nella lista dei prodotti d'informatica, citiamo la promozione sull'ASUS FX505DU-BQ124T, un notebook per il gaming della famiglia TUF Gaming, che può essere acquistato a 1.199 Euro, l'8% in meno rispetto ai 1.299 Euro di listino. In sconto però troviamo anche il Samsung Galaxy Boon Ion da 13,3 pollici, a 1.399 Euro, il 2% in meno dai 1.429 Euro di listino, mentre il Galaxy Book S con processore Intel, da 13,3 pollici, viene proposto a 1.229 Euro.

Tra i TV, invece, partiamo dalla promozione sul Sony KD55XG7096BAEP da 55 pollici, che può essere acquistato a 560 Euro, mentre il Samsung QE55Q70TATXZT da 55 pollici è disponibile ad 865 Euro, per un risparmio del 21% rispetto ai 1.099 Euro di listino. Panasonic invece propone il TX-58GX810E da 58 pollici a 580 Euro. Fronte LG, invece, il 55SM8050PLC.API da 55 pollici passa a 590 Euro.

Per quanto riguarda la telefonia, invece, le AirPods 2 con case di ricarica Lightning possono essere acquistate a 159 Euro, mentre il Samsung Galaxy A20e viene proposto a 139 Euro. Il Motorola Razr invece viene scontato a 1.359 Euro. Per quanto riguarda gli iPhone, l'iPhone 11 da 256GB è disponibile ad 899 Euro.