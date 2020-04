Da Trony i mega sconti di Pasqua terminano il 17 Aprile, con consegna gratuita

Sebbene Pasqua sia ormai passata, i "Mega Sconti di Pasqua" di Trony continueranno fino al 17 Aprile. Il volantino lanciato dalla catena di distribuzione lo scorso 11 Aprile, infatti continuerà per altri tre giorni e permetterà agli utenti di godere di alcune interessanti promozioni su prodotti d'elettronica ed informatica.

Per quanto riguarda i televisori, il Sony KD55XG8196BAEP da 55 pollici può essere acquistato a 565 Euro, il 29% in meno rispetto ai 799 Euro di listino. Il KD65XG7096BAEP da 65 pollici, invece, passa a 715 Euro, per una riduzione del prezzo del 25% se si confronta il prezzo proposto dal produttore. Il TV Panasonic TX-55GZ950E da 55 pollici, invece, viene scontato a 1.275 Euro, per un risparmio pari al 20% rispetto ai 1.599 Euro precedenti.

Fronte smartphone, il Samsung Galaxy A30s passa a 199 Euro, mentre il Galaxy S10E in white, black e green può essere acquistato a 439 Euro, con un risparmio del 27% se si confronta il prezzo con quello di listino. Lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro nella configurazione con 6GB di RAM e 128GB di storage invece viene venduto a 239 Euro.

Nella sezione informatica invece troviamo l'iPad da 10,2 pollici WiFi + Cellular con 32 gigabyte di memoria a 499 Euro, ed il MacBook Pro da 13 pollici a 1.749 Euro.

Su tutti i prodotti Trony garantisce anche la consegna gratuita.