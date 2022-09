Trony mette i Prezzi a Dieta: arriva il nuovo volantino valido fino al 9 Settembre

Trony lancia oggi il nuovo volantino valido solo online, che mette i "Prezzi a Dieta" fino al prossimo 9 Settembre, con un'ampia gamma di prodotti che possono essere acquistati a prezzi significativamente più bassi rispetto a quelli di listino.

Tra i televisori, segnaliamo l'OLED 55C1 da 55 pollici di LG a 999 Euro, il 33% in meno rispetto ai 1499 Euro di listino, mentre sempre dal fronte OLED, il TX48JZ1500E da 48 pollici passa a 939 Euro, con un calo del 33% rispetto ai 1399 Euro imposti dal produttore. Interessante anche lo sconto sul Samsung QLED QE55Q70A da 55 pollici, che viene proposto a 690 Euro, il 23% in meno dagli 899 Euro di listino.

Nel comparto della telefonia, invece, segnaliamo l'Oppo A74 a 239 Euro, il 20% in meno rispetto ai 299 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy A22 5G è disponibile a 195 Euro, con un risparmio del 22% dai 249 Euro di listino. Il Samsung Galaxy S20 FE passa invece a 389 Euro: la riduzione in questo caso è del 17% se si prende in considerazione che di listino costa 469 Euro. Honor X7 invece è disponibile a 179 Euro, il 14% in meno rispetto ai 209 Euro precedenti. Interessante anche lo Xiaomi 12 Lite nella configurazione 8/128Gb, a 469 Euro.